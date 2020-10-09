Вильнюс, , 17:55 — REGNUM В Вильнюсе приняло решение сократить численность дипломатического персонала в Белоруссии по требованию властей республики. Об этом сообщила 9 октября представитель главы МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

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При этом, по её словам, дипломатический корпус будет сокращён в меньшем количестве, чем хотели в Минске: белорусская сторона потребовала отозвать одиннадцать литовских дипломатов, однако МИД Литвы принял решение отозвать лишь пять из них «в надежде, что этот шаг будет достаточным для того, чтобы сохранить возможность диалога».

Якилайтене также сообщила, что Литва предупредила МИД Белоруссии о готовности принять ответные меры в случае, если Минск «будет продолжать эскалацию ситуации».

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