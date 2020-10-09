Подгорица, , 17:46 — REGNUM Новоизбранный спикер парламента Черногории Алекса Бечич отметил, что Соединенные Штаты Америки являются верным другом Черногории. 9 октября он провел встречу с послом США в Черногории Джуди Райзинг Рейнке, которую он поблагодарил за ее неизменную приверженность двусторонним отношениям и выразил надежду, что две страны будут продолжать хорошее сотрудничество через партнерство в альянсе НАТО.

Бечич подчеркнул, что Черногория остается последовательной в своих внешнеполитических обязательствах и что эта политика не имеет альтернативы.

Напомнив, что Соединенные Штаты высоко ценят партнерство Черногории и ее евроатлантическое направление, посол подчеркнула свою готовность оказать экспертную помощь реформам, ожидающим новый парламент, начиная с только что опубликованного доклада Европейской комиссии по Черногории за 2020 год.

Бечич сказал, что сообщения Европейской комиссии по последнему отчету указывают на то, что политика расширения остается одним из приоритетов Европейского союза и в то же время представляет собой стимул для нового правительства продолжить путь Черногории в Европейский союз.