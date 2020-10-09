Бишкек, , 17:45 — REGNUM Об обстреле автомобиля, в котором ехал бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в Бишкеке, сообщает 9 октября Sputnik Киргизия.

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О покушении на него заявил сам Исаков. Это произошло, когда автомобиль ехал в районе площади Ала-Тоо. Машина была обстреляна боевыми патронами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 9 октября, в Бишкеке был обстрелян автомобиль экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Кроме того, ранение получил ударом камнем оппозиционер Тилек Токтогазиев.

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