Баку, , 17:44 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна принять базовые принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и уйти с «захваченных азербайджанских территорий».

Об этом Алиев рассказал 9 октября в ходе обращения к народу.

«Армения должна принять базовые принципы урегулирования конфликта и покинуть захваченные территории. Единственный путь их спасения — выйти с наших территорий. Мы неоднократно предлагали выполнить резолюции Совета Безопасности ООН. Заявляли, что Азербайджан не будет мириться со сложившейся ситуацией», — сказал он.

При этом Алиев сообщил, что бои продолжаются вдоль всей линии конфликта.

«На всех направлениях Азербайджан укрепляет свои позиции. Мы принуждаем агрессора к миру. В этом главная цель операции», — заявил президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан вернет свои территории любыми способами, но хочет сделать это мирно и дает Армении «последний шанс».

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны активно применяют тяжелые вооружения, несут тяжелые потери и обвиняют друг друга в ударах по мирному населению.

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