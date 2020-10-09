Москва, , 17:43 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил четвертый вариант разрешения нагорно-карабахского конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

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"Главы Армении и Азербайджана могут приехать в Москву и при нашем участии договориться о разделе спорной территории. Часть Нагорного Карабаха отходит Армении, а другая — Азербайджану», — предложил Жириновский.

При этом, рассуждает парламентарий, такой регион как Нагорный Карабах вообще прекращает существование, остаются только названия населенных пунктов: Шуша, Степанакерт и так далее.

«Без раздела территории они никогда не найдут общего языка», — полагает депутат.

Жириновский указал и на роль России в этом процессе.

«При этом мы можем направить на новую границу миротворцев — белорусские подразделения, чтобы никто не могу обвинить их предвзятости», — отметил лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский предложил три варианта решения конфликта в Нагорном Карабахе. Первый вариант — включение Нагорного Карабаха в состав России.

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