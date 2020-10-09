Баку, , 17:31 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Нагорно-Карабахского конфликту изменён на поле битвы, а линия соприкосновения сторон уничтожена.

Об этом он рассказал 9 октября в ходе обращения к народу.

«Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 лет Вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности таков, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили. Никто не может противостоять азербайджанскому солдату», — сказал президент Азербайджана.

При этом он подчеркнул, что создания новой линии соприкосновения не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Стороны активно применяют тяжелые вооружения, несут тяжелые потери и обвиняют друг друга в ударах по мирному населению.

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