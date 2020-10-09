Москва, 9 октября 2020, 17:27 — REGNUM Переговоры между министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана начались в Москве 9 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, в российской столице проходит встреча Сергея Лаврова (глава МИД РФ) с конфликтующими сторонами в Нагорном Карабахе — главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Мероприятие было инициировано накануне, 8 октября, российским президентом Владимиром Путиным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября 2020 г. продолжается война. Армянская сторона сообщает о более чем двух десятках жертв среди мирного населения со стороны Армении и Нагорного Карабаха.
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