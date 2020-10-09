Степанакерт, , 17:11 — REGNUM Утверждение Баку о том, что город Гадрута (Нагорный Карабах) взят под контроль ВС Азербайджана, не соответствует действительности.

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Об этом 9 октября написал официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

Ованнисян «Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян».

Напомним, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль девять населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе Гадруту.

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