Баку, , 17:05 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе взят под контроль целый ряд населенных пунктов.

Об этом он сообщил 9 октября в ходе обращения к народу страны.

«Наша армия заняла поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы, Сур», — заявил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе идут с 27 сентября. Нагорно-Карабахская Республика, Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, провели мобилизацию и активно применяют тяжелое вооружение вплоть до оперативно-тактических ракет.

Обе стороны несут крупные потери в людях и технике.

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