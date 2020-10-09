Подгорица, , 16:59 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Черногории Здравко Кривокапич отправил Боснийской партии приглашение участвовать в составе нового правительства, это подтвердили порталу RTCG в самой партии.

«В настоящий момент мне особенно приятно обратиться к вам от имени коалиции» За будущее Черногории «. Подтверждаю выраженную в соглашении о сотрудничестве с коалициями «Мир — наша нация» и «Черное на белое» готовность к сотрудничеству с партиями меньшинств. В надежде на дальнейшее сотрудничество, пожалуйста, предложите дату нашей встречи», — написал Кривокапич в приглашении.

Напомним, что Рафет Хусович, глава Боснийской партии и бывший заместитель премьер-министра Черногории, недавно заявил, что его партия выступает за правительство меньшинства во главе с партий «Демократы» и что из-за политических разногласий их коалиция с «Демократическим фронтом» невозможна.