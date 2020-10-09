Бишкек, , 16:58 — REGNUM Информация о покушении, которое готовилось на экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, поступила ещё накануне, 8 октября.

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Об этом киргизский политик заявил сегодня, 9 октября, в своём видеообращении. Он добавил, что попытки покушений его не остановят, поэтому он намерен «быть с народом» и дальше.

Тилек Токтогазиев — вот, молодой парень — получил тяжёлое ранение камнем. Они заготовили заранее камни, оружие!» Атамбаев — вот, молодой парень — получил тяжёлое ранение камнем. Они заготовили заранее камни, оружие!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член киргизской оппозиционной партии «Ата Мекен» Токтогазиев был ранен сегодня, 9 октября, в Бишкеке во время протестов. Политик находится в больнице.

В этот же день было совершено покушение на Атамбаева, освобождённого 6 октября из СИЗО на волне беспорядков: автомобиль политика обстреляли.

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