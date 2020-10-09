Баку, , 16:54 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время выступит с обращением к народу, сообщает 9 октября государственный телевизионный канал АЗТВ.

«Президент Азербайджана выступит с обращением к народу в ближайшие минуты», — указано в бегущей строке телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут большие потери и регулярно обвиняют друг друга в ракетных и артиллерийских обстрелах жилых районов.

Напомним, ранее лидеры России, США и Франции призвали стороны конфликта остановить боевые действия и начать переговоры без предварительных условий.

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