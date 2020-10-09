Минск, , 16:47 — REGNUM Польше, критикующей «несправедливые выборы» в Белоруссии, надо посмотреть на свои президентские выборы в июле, когда победил Анджей Дуда, заявил 9 октября белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, литовцы, поляки и украинцы «лезут» в Белоруссию для отвлечения населения от своих внутренних проблем.

«Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться… А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые, 80%». А 50,5% — в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться», — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября МИД Белоруссии сообщил Польше и Литве, что они до 9 октября должны сократить своё дипломатическое присутствие с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников посольств соответственно из-за «откровенно недружественных телодвижений» этих двух стран, неприкрыто вмешивающихся во внутренние дела Белоруссии.

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