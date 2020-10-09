Ереван, 9 октября 2020, 16:42 — REGNUM Российский журналист Юрий Котенок, раненный во время обстрела собора Святого Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуше (Нагорный Карабах), доставлен в госпиталь в Ереване.
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Об этом сообщили 9 октября в инфоцентре правительства Армении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Котенок получил тяжёлое осколочное ранение накануне, 8 октября, во время обстрела армянской церкви в Шуше азербайджанскими ВС.
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