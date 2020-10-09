Москва, 9 октября 2020, 16:40 — REGNUM Одна из главных проблем американских выборов — это отсутствие единого документа, удостоверяющего личность гражданина, тогда как водительские права отсутствуют у 11% взрослых американцев. Об этом 9 октября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.
Поэтому, как пояснил Колташов, в США не только возможны, но очень даже возможны фальсификации выборов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комиссия по дебатам в США отказалась пересматривать решение о проведении второго тура между кандидатами в президенты страны Дональдом Трампом и Джо Байденом.
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