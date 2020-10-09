Москва, , 16:40 — REGNUM Одна из главных проблем американских выборов — это отсутствие единого документа, удостоверяющего личность гражданина, тогда как водительские права отсутствуют у 11% взрослых американцев. Об этом 9 октября на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Закон требует от избирателя регистрации по месту предстоящего голосования, то есть нужно прийти в избирательную комиссию и подать заявление, после чего там должны направить письмо в другую комиссию. Может ли такое письмо задержаться с отправкой или застрять на почте? Что вообще творится с базами избирателей? Согласно экспертным оценкам, данные о более чем 20 млн избирателей являются ошибочными или устаревшими, — написал Колташов. — «Мертвых душ» насчитывают порядка 1,5 млн. Незарегистрированных же избирателей, вероятно, имеется около 50 млн человек».

Поэтому, как пояснил Колташов, в США не только возможны, но очень даже возможны фальсификации выборов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комиссия по дебатам в США отказалась пересматривать решение о проведении второго тура между кандидатами в президенты страны Дональдом Трампом и Джо Байденом.

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