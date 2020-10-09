Баку, , 16:28 — REGNUM Уничтожена баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении по городу Мингячевир, сообщает 9 октября минобороны Азербайджана.

По утверждению Баку, ракета была обнаружена силами ПВО страны и уничтожена на высоте около 20 км.

«Баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 км», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут большие потери и регулярно обвиняют друг друга в ракетных и артиллерийских обстрелах жилых районов.

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