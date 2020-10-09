Бишкек, , 16:23 — REGNUM Духовное управление мусульман Киргизии заявило о том, что будет придерживаться позиции нейтралитета и оставаться вне политических игр, активно ведущихся в республике в последние дни и приведших к массовым беспорядкам и захвату «Белого дома», пишут киргизстанские СМИ.

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По словам заместителя муфтия Кадыра Маликова, ДУМК призывает армию, правоохранительные органы и госкомитет нацбезопасности Киргизии поступить аналогичным образом.

«Мы не должны допустить использования киргизстанских силовиков какими-либо политическими силами для достижения своих корыстных интересов», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 9 октября 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в столице республики чрезвычайное положение и поручил Генеральному штабу ввести в город армейские подразделения с военной техникой для обеспечения охраны правопорядка.