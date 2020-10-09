Бишкек, , 16:22 — REGNUM О покушении на бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 9 октября в Бишкеке написала его советник Кундуз Жолдубаева в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

Она уточнила, что официальное заявление будет сделано в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 г. по 24 ноября 2017 г. Через два года он был обвинён в коррупции и превышении должностных полномочий.

27 июня 2019 г. его официально лишили статуса экс-президента и неприкосновенности, а 8 августа 2019 г. он был арестован, а через 11 месяцев состоялся суд: Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы.

Три дня назад Атамбаева выпустили из СИЗО на фоне протестов, которые начались в Киргизии в связи с недовольством итогами парламентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра