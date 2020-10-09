Женева, Швейцария, , 16:19 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала все стороны вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать нормы гуманитарного права и не наносить ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Об этом она заявила 9 октября в Женеве.

«Я напоминаю сторонам конфликта о том, что они должны придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — сказала верховный комиссар ООН.

По её утверждению, участники конфликты обязаны соблюдать принцип пропорциональности в ходе боевых действий и «избегать применения в жилых районах оружия взрывного действия, имеющего широкую поражающую силу».

Кроме того, была выражена глубокая обеспокоенность по поводу применения кассетных боеприпасов. «Применение таких боеприпасов должно быть немедленно прекращено», — заявила Бачелет, призвав Армению и Азербайджан присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут большие потери и сообщают о ракетных и артиллерийских обстрелах жилых районов.

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