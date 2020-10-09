Киев, , 16:15 — REGNUM Если события в Белоруссии будут развиваться по наихудшему сценарию, они могут представлять непосредственную угрозу независимости Украины, заявил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House в Лондоне.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что это заявление Ермака пресс-служба офиса президента пока не опубликовала, зато оно появилось сегодня, 9 октября, в центральных СМИ страны, которые располагают записью полного выступления чиновника.

«Нас очень беспокоит то, что происходит, ведь мы имеем очень большую границу с Беларусью… Если наихудшие сценарии будут воплощаться в жизнь, это непосредственно угроза независимости Украины», — отметил глава офиса Зеленского. Также в этом контексте Ермак отметил, что Украина сегодня «является форпостом», и призвал Запад, в частности Великобританию, на это обратить внимание — «и не только говорить об этом, а действительно предпринимать конкретные шаги и конкретные действия».

Каких именно «конкретных шагов» ожидает Киев, особенно в связи с ситуацией в Белоруссии, глава офиса Зеленского уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в РБ, а «белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет».

Украина не признает итоги выборов президента Белоруссии и не считает Александра Лукашенко действующим президентом страны. В Киеве заявили, что готовы официально присоединиться ко всем санкциям ЕС против Белоруссии.