Москва, , 17:35 — REGNUM Клуб «1 июля» приветствует решение о восстановлении конкурса инициативных проектов РФФИ (конкурса). Теперь необходимо вернуть ему прежний формат, отменить вновь введенные бюрократические ограничения, значительно повысить число поддерживаемых проектов и их финансирование за счет существенного увеличения государственного взноса в бюджет РФФИ.

РФФИ — старейшая грантовая организация в России, пользующаяся устойчивой государственной поддержкой и обеспечивающая определенную независимость исследователей от околонаучной бюрократии. Это чрезвычайно важно для научной деятельности, основные прорывы в которой связаны с новыми идеями, нередко вступающими в противоречие с привычками большинства. Поэтому поддержка «рискованных» инициативных проектов и определенная автономия исследовательских коллективов играет значительную роль в организации науки.

Основными недостатками предложенных изменений в конкурсе инициативных проектов являются искусственные ограничения на получение грантов: новые заявки — только после отчета по старым при несовместных датах подачи тех и других, запрет на участие в нескольких инициативных проектах. Для «малых» грантов, распределением которых занимается РФФИ, эти ограничения не имеют никакого смысла, ни научного, ни даже фискального. Ущерб же от этих надуманных мер для атмосферы в научном сообществе будет велик. Если их введение связано с ограниченностью бюджета РФФИ, бюджет должен быть увеличен.

Государственная поддержка фундаментальных научных исследований и её диверсификация по разным каналам — базовое бюджетное финансирование, гранты малые (РФФИ) и большие (РНФ), мегапроекты и пр. — важнейшее направление государственной деятельности, обеспечивающее конкурентоспособность России в мире на многие десятилетия. Её можно только увеличивать, причем значительно — наряду с приоритетной поддержкой элитного научного образования. Мы уверены, что эти простые мысли постепенно становятся понятны и обществу, и правительству страны. Надеемся, что и решения, в том числе в отношении РФФИ, будут приниматься правильные, а искажающие их бюрократические дополнения незамедлительно устраняться.

Клуб «1 июля»

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