Джакарта, , 16:04 — REGNUM Министра обороны Индонезии Прабово Субианто отправится с визитом в США в сопровождении врача, сообщает Kompas.

Известно, что Прабово Субианто встретится с министром обороны США Марком Эспером с 15 по 19 октября 2020 года.

Перед отъездом в США министр обороны Индонезии сначала сдаст тест на коронавирус. При каждом зарубежном визите Прабово Субианто следует строгим санитарным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия расширяет торговое сотрудничество с Соединенными Штатами путем проведения онлайн-деловой встречи.

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