Киев, 9 октября 2020, 16:03 — REGNUM На Украине могут отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение парламента первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук. Документ опубликован 9 октября на официальном сайте Верховной рады.
Стефанчук считает, что переход на зимнее и летнее время негативно влияет на здоровье жителей Украины, кроме того, жизнь по «киевскому» времени позволит противодействовать «агрессии» со стороны России.
Отметим, что ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Олег Дунда предложил запретить украинским СМИ сомневаться в так называемой «российской агрессии» в Донбассе.
Напомним, украинские политики и СМИ пытаются убедить общество и самих себя в том, что причиной гражданской войны в Донбассе является «агрессия» России, а не госпереворот 2014 года, после которого киевский режим бросил ВСУ и банды «добровольцев» на усмирение региона.
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