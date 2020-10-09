Киев, , 16:03 — REGNUM На Украине могут отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение парламента первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук. Документ опубликован 9 октября на официальном сайте Верховной рады.

Стефанчук считает, что переход на зимнее и летнее время негативно влияет на здоровье жителей Украины, кроме того, жизнь по «киевскому» времени позволит противодействовать «агрессии» со стороны России.

«На временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время «государства-агрессора» — Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции…», — сообщил парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Олег Дунда предложил запретить украинским СМИ сомневаться в так называемой «российской агрессии» в Донбассе.

Напомним, украинские политики и СМИ пытаются убедить общество и самих себя в том, что причиной гражданской войны в Донбассе является «агрессия» России, а не госпереворот 2014 года, после которого киевский режим бросил ВСУ и банды «добровольцев» на усмирение региона.

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