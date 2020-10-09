Новосибирск, , 16:01 — REGNUM Перед арестом главы комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска в ведомстве начались изменения. Это привело к недовольству операторов, заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Началось уменьшение рекламных носителей в Новосибирске, и особый упор делался на так называемые гостевые маршруты — мы ожидаем большое количество гостей, которые приедут на чемпионат мира по хоккею. Это не всем нравилось, были раздражённые высказывания со стороны некоторых операторов», — цитирует мэра «Континент Сибирь».

Причину ареста главы комитета Локоть не назвал, сославшись на закрытость информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска возбуждено уголовное дело за «получение взятки в крупном размере». Чиновнику уже предъявлено обвинение. Суд, по ходатайству следователей СКР, избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

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