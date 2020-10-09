Брюссель, , 15:59 — REGNUM Евросоюз может ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил представитель ЕС высокого ранга 9 октября журналистам в Брюсселе.

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Представитель ЕС отметил, что 12 октября на заседании глав МИД 27 государств, входящих в Евросоюз, будет объявлено о расширении санкций «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека» в Белоруссии.

Министры, пояснил он, объявят о работе по расширению чёрного списка.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября вступили в силу ограничительные меры Евросоюза против 40 белорусских чиновников.

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