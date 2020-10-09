Баку, , 15:54 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл сегодня, 9 октября, телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как сообщили в пресс-службе главы государства, главной темой обсуждения стала нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе.

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Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 3 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал его немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, а также начать переговоры с армянской стороной. На что азербайджанский лидер заявил, что армянская сторона нанесла большой урон переговорному процессу по Карабаху и ответственность за ситуацию полностью лежит на Армении.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. С тех пор на линии соприкосновения продолжаются интенсивные бои.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что виновниками нынешней ситуации в Нагорном Карабахе являются Армения и ещё ряд стран. По его словам, Баку хотел решить конфликт мирным путём, 30 лет республика «жила с надеждой, что мировое сообщество решит проблему, что СБ ООН будет усердствовать для выполнения своих же резолюций».