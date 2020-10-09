Киев, , 16:01 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать историю с фактическим отказом официального Киева от российской вакцины от коронавируса и последствиями этого шага для страны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 октября.

Политолог Дмитрий Джангиров напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский только просит ЕС дать вакцину от коронавируса, в то время как лидер оппозиции Виктор Медведчук уже по сути решил этот вопрос, заручившись согласием президента России Владимира Путина на поставки данного медпрепарата на Украину.

Джангиров отмечает, что Зеленский попросил у ЕС вакцины от коронавируса, но Евросоюз ответил молчанием.

«А в ответ — тишина…» — именно так хочется ответить цитатой на цитату. Как минимум потому, что в самом ЕС множество предприятий стоит «на низком старте», готовые производить вакцину в промышленных масштабах. Конечно же, и Украине продадут (бесплатно никто не даст!) большие партии готовой вакцины (а не формулу для производства!), только — по остаточному принципу. Когда Евросоюз решит эту проблему с выгодой для себя. А иначе и быть не может — «EU uber alles!», а соседи — потом», — пояснил эксперт.

В то же время, напоминает политолог, 6 октября на встрече Виктора Медведчука с Владимиром Путиным в Москве, глава политсовета украинской партии договорился о поставках российской вакцины «Спутник V», и президент РФ заявил, что такая возможность существует при официальном запросе.

«Мы, конечно же, догадываемся о крайне малой вероятности того, что официальный Киев сделает подобный запрос, ибо, вполне справедливо предполагает, что коварный Кремль его удовлетворит. Однако, как минимум, на будущее стоит запомнить (тем, кто действительно хочет что-то помнить!), что проблему с вакциной в Украине можно было решить к концу октября 2020 года», — продолжает эксперт.

Что касается экономического аспекта визита Медведчука в Москву, Джангиров подчеркивает, что главе политсовета ОПЗЖ удалось договориться с премьером Михаилом Мишустиным об отмене российских санкций в отношении части украинских предприятий.

«Как видим, даже частичное снятие ограничений на продвижение украинской продукции на российский рынок — вполне обсуждаемая тема. И даже решаемая, когда за дело берутся переговорщики, имеющие прямой контакт с Путиным… И поставки российской вакцины от коронавируса — тоже вопрос решаемый. Несмотря на политическую ситуацию и отсутствие интереса у президента к данному вопросу. Ведь главным достижением своей поездки в Брюссель Владимир Зеленский назвал твердые гарантии продолжения санкций Запада против РФ», — заключил специалист.

ИА REGNUM напоминает, что после заявления из Москвы о принципиальном согласии рассмотреть вопрос поставок вакцины на Украину в случае официального обращения, президент Зеленский дал понять, что такого обращения не последует и официальный Киев рассчитывает исключительно на помощь Евросоюза.

В оппозиции выступили с заявлением, что отказываясь от российской вакцины: Зеленский выносит украинцам смертный приговор.

На Украине складывается критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 — количество больных приближается к 6 тыс. новых случаев за сутки, во многих регионах страны больницы уже заполнены более чем на 70%, а возможности дальнейшего расширения отсутствуют.