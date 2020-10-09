Вашингтон, 9 октября 2020, 15:52 — REGNUM В Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта погибли по меньшей мере 53 мирных жителя, об этом 9 октября сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
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Отмечается, что среди погибших есть дети. Кроме того, разрушено большое количество зданий, включая дома, школы и другие гражданские объекты.
Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.
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