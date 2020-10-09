Минск, , 15:52 — REGNUM «Та гражданка Белоруссии и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Белоруссии её спас», — заявил 9 октября Александр Лукашенко, проводя в президентском дворце совещание «по актуальным вопросам».

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко во время совещания много внимания уделил политическому конфликту в постсоветской республике. При этом он заявил, что одной из «сакральных жертв» могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого — мы их видим. Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию», — сообщил Лукашенко.

Он отметил также: «Происходит постоянная смена тактики. Молодежь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте политзаключенных на «Окрестина», блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее. Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв».

Напомним, официальный Минск отрицает наличие политзаключённых, которых сначала доставляют в минский изолятор на улице Окрестина, а затем развозят по другим следственным изоляторам. В белорусских СИЗО свирепствует пандемия.

Также напомним, весной Александр Лукашенко санкционировал спецоперацию по нейтрализации популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, которого в результате провокации до сих пор содержат за решёткой. Его жена Светлана Тихановская была зарегистрирован кандидатом в президенты, по итогам августовского голосования Центризбирком Белоруссии заявил о 10% проголосовавших за неё. Под угрозами, взамен на возможность покинуть Белоруссию она приняла участие в съёмках видеообращения с призывом к белорусским манифестантам не участвовать в протестных акциях.

Ранее спецслужбы Белоруссии продвигали ничем не обоснованные версии о якобы готовившемся покушении на «объединённый штаб» Тихановской, в который вошли представители избирательных штабов незарегистрированных кандидатов в президенты Валерия Цепкало (сбежал на Украину) и Виктора Бабарико (содержится в СИЗО КГБ).