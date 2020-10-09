Сеул, , 16:08 — REGNUM Сеул и Вашингтон будут тесно сотрудничать в вопросе документального подтверждения окончания Корейской войны. Об этом сообщил Мун Чжэ Ин в видеообращении к участникам ежегодной встречи некоммерческой организации Korea Society.

В рамках встречи, прошедшей 8 октября в онлайн-режиме, глава Южной Кореи высказал мнение о том, что двусторонний союз станет еще крепче, если стороны приложат усилия по установлению и укреплению мирного процесса. Он также выразил желание вернуть КНДР за стол переговоров.

Известно, что глава государства затрагивал эту тему 23 сентября во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Korea Society — некоммерческая организация, содействующая обменам в области политики, экономики, культуры и искусства между Южной Кореей и США.