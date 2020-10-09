Бишкек, , 15:52 — REGNUM В настоящее время в столицу Киргизии — Бишкек — начали прибывать военная техника и военнослужащие. Об этом 9 октября сообщает ТАСС.

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Также уточняется, что колонны грузовых автомобилей, которые везут в киргизскую столицу военнослужащих, были замечены в южной и западной части Бишкека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.