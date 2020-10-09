Киев, , 15:49 — REGNUM Президент Украины должен пользоваться украинским языком при выполнении своих обязанностей. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Верховного суда Украины.

По мнению суда, за использование другого языка в рамках политической деятельности, а не во время выполнения президентских полномочий, действующий президент страны Владимир Зеленский несёт политическую, а не юридическую ответственность.

Отмечается, что в суд обратился истец, который посчитал противоправным использование президентом Украины русского языка во время IT-форума iForum-2019 в Киеве.

Напомним, ранее уполномоченный правительства страны по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что к 2021 году русский язык должен быть полностью вытеснен из украинской сферы обслуживания.

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