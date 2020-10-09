Брюссель, , 15:52 — REGNUM Политическое решение о введении санкций в связи с предполагаемым отравлением российского блогера Алексея Навального могут принять 12 октября министры иностранных дел 27 государств, входящих в Евросоюз. Об этом заявил представитель ЕС высокого ранга 9 октября журналистам в Брюсселе.

Он уточнил, что речь идёт о принципиальном введении санкций. Под ожидаемые ограничения попадут те, кто ответственен за случившееся с Навальным.

Можно ожидать, что главы МИД примут решение о санкциях на заседании 12 октября, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ, где лечился от «отравления» Навальный, утверждают, что его отравили боевым ядом с подачи российского руководства. Москва эти утверждения отвергает.

15 и 16 октября ситуацию вокруг российского блогера обсудят на саммите лидеры стран Евросоюза. При этом они учтут выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая якобы подтвердила версию Берлина.

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