Киев, , 16:18 — REGNUM Политический эксперт Николай Васильковский заявляет, что инициированный весной этого года украинской оппозицией скандал вокруг американских биолабораторий в перспективе грозит стать «внешнеполитическим Вьетнамом» для США.

Соответствующий комментарий эксперта опубликован в соцсетях и ряде СМИ Украины.

Васильковский обращает внимание, что президент США Дональд Трамп и другие высшие чиновники поменяли риторику в адрес Китая.

«Уже весь мир заметил, что риторика президента США и других первых лиц ощутимо изменилась по сравнению с тем, что они говорили весной. А чрезмерная эмоциональность и словесная эквилибристика — это скорее маскировка, потому что первые лица США не предъявляют никакой конкретики», — считает автор.

Он напоминает, что если весной Дональд Трамп публично говорил, что именно Китай виноват в появлении коронавируса, то сейчас и президент, и госсекретарь обвиняют КНР только в том, что китайцы недостаточно быстро отреагировали на проблему — а это разные вещи.

«А еще весной президент США вслед за Ангелой Меркель открыто угрожал, что Соединенные Штаты потребуют от КНР крупной финансовой компенсации за распространение эпидемии коронавируса», — аргументировал специалист.

По словам Васильковского, резкая смена внешнеполитических планов США совпала с громким скандалом из-за деятельности биолабораторий на территории бывших республик СССР, который инициировал оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«И хотя Зеленский и компания «смело промолчали», 22 апреля посольство США в Киеве официально признало, что такие биолаборатории действительно работают, опубликовав полный список на своем официальном сайте», — напомнил он, добавив, что скандал очень быстро вышел на международный уровень.

«Но скандал после официального признания посольства США вспыхнул как пожар в сухом лесу и за считанные дни вышел на международный уровень. Оказалось, что США построили сотни биологических лабораторий на территории бывших республик СССР. Поэтому политики, СМИ и эксперты напомнили, сколько раз за все эти годы биолаборатории, участвующие в проектах Пентагона, становились «героями» скандальных и подозрительных случаев. Например, журналисты ТСН провели расследование и опубликовали материал о том, что смогли попасть внутрь одной из биолабораторий только после разрешения из посольства США. Наконец, 29 апреля спикер МИД КНР Гэн Шуан официально предъявил претензии США и потребовал закрыть биолаборатории, размещенные в республиках бывшего СССР», — подчеркнул автор.

В завершение Васильковский прогнозирует, что инициированный Медведчуком скандал в перспективе грозит оказаться для США «внешнеполитическим Вьетнамом».

«А после того как 5 мая Всемирная организация здравоохранения официально опровергла все обвинения США, стало понятно, что планы Белого дома «назначить виновным» Пекин провалились. Показательно, что глава программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан, не стесняясь в выражениях, назвал обвинения Соединенных Штатов спекулятивными. История с биолабораториями, участвующими в программах военного ведомства США — Пентагона, еще далека от завершения. И каждая новая вспышка коронавируса и прочих опасных болезней будет снова и снова вызывать вопросы по поводу биолабораторий, выполняющих задачи министерства обороны США. Поэтому скандал вокруг биолабораторий Пентагона, инициированный украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, не просто далек от завершения. Вся эта скандальная история грозит стать для США полноценным «внешнеполитическим Вьетнамом», — резюмировал украинский журналист.

ИА REGNUM напоминает, что весной представители оппозиции обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максима Степанова с требованием обнародовать информацию о существовании американских лабораторий на территории Украины.

СБУ отрицало факт существования американских лабораторий в стране, однако позже суд обязал расследовать деятельность американских бактериологических лабораторий, диверсий против украинцев, а также измену родине и шпионаж украинских чиновников.