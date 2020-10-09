Бухарест, , 15:46 — REGNUM МИД Румынии принял решение об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Об этом 9 октября сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску на своей странице в соцсети Twitter.

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«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей», — написал в своем сообщении он.

Также Ауреску отметил, что Белоруссия «должна понять», что давление в дипломатической сфере на страны-участницы Евросоюза не станет способствовать диалогу и не даст положительных результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября МИД Белоруссии порекомендовал Польше и Литве до 9 октября сократить свое дипломатическое присутствие в республике.