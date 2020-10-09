Москва, 9 октября 2020, 15:38 — REGNUM Копенгаген поддержит санкции Европейского союза против России, которые планируется ввести на фоне инцидента с российским блогером Алексея Навального. Об этом сегодня, 9 октября, на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
Он подчеркнул, что факт отравления был подтверждён лабораториями в Германии, Швеции, Франции, в том числе лабораториями ОЗХО.
Глава МИД Дании также добавил, что Дания «само собой присоединится к санкциям против этих людей».
По данным издания, этот список предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу и будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября. Также известно, что к санкциям готовы присоединиться Великобритания и Нидерланды.