Минск, , 15:34 — REGNUM Новый формат протестных акций успешно применяется студентами белорусских вузов, выказывающих недовольство бессменным правлением Александра Лукашенко. Во время перемен они занимают ступени на входе в учебное заведение, демонстрируя самодельные таблички с протестными заявлениями.

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Каждый входящий в университет или проходящий мимо может видеть группы студентов, которые, как правило, ничего не скандируют и ни к чему не призывают. Часто они просто молча рассаживаются на ступенях, держа листы бумаги с надписями оппозиционного характера.

Таким образом протестуют студенты Минского лингвистического университета (МГЛУ), Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), различных факультетов Белгосуниверситета и многих других вузов. Некоторые держат листочки с фамилиями уволенных преподавателей.

К ним присоединяются выпускники вузов. Так, 7 октября на ступенях факультета Философии и социальных наук Белгосуниверситета собрались обладатели дипломов с разными табличками и плакатами, а также траурными лампадками. У одно из них был самодельный плакат с надписью «Здесь убивают философию».

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В начале сентября ректораты пытались добиться от студентов отказа от участия в протестных акций. Дело доходило до привлечения бойцов ОМОН, которые насильно блокировали в холле пытавшихся выйти студентов (например, в МГЛУ). Во многих вузах с начала учебного года дежурят наряды милиции (например, в БГУИР).

Однако ни «профилактические беседы» с прозрачными намёками на отчисления — через «нарушение дисциплины» или «несдачу сессии», ни привлечение милиции успеха не возымели. При этом деканам и проректорам сопутствует больший успех в увольнениях оппозиционно настроенных преподавателей и доцентов, с которыми попросту не продлевают контракты. Жаловаться в подконтрольные властям профсоюзы бессмысленно.

Оппозиция тем временем проводит масштабную работу в Евросоюзе, лоббируя новые программы поддержки репрессированных студентов и преподавателей. В случае успеха несколько тысяч граждан Белоруссии смогут продолжить образование и получить рабочие места за рубежом. Как показывает практика ранее внедрённой правительством Польши «Программы Калиновского», мало кто из уехавших возвращается обратно, чтобы пополнить ряды белорусских интеллигентов и налогоплательщиков.