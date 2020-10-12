Пекин, , 01:56 — REGNUM Празднование 71 годовщины провозглашения Китайской Народной Республики было отмечено на фоне мощных внутренних и внешних политических изменений, произошедших с прошлой, юбилейной даты. О том, как Китай и Россия встали на пути западного стремления к осуществлению «права сильного», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Мао Цзэдун

Успехи КНР в экономике, направленные как на усиление своего веса в мировой торговле, так и на решение внутренних проблем, оказались достаточными для досрочного достижения целей, таких, как победа над бедностью. Это, в свою очередь, вызвало по отношению к Китаю яростное противодействие со стороны США, чья стратегия предполагала «вечное удержание» лидерства по отношению ко всем остальным странам.

Попытки «уговорить» Китай отказаться от социалистического управления хозяйством не привели Вашингтон к успеху. Теперь Китай, также, как и Россия, столкнулся с прямым экономическим и политическим давлением. А, следовательно, и обороняться нашим странам предстоит вместе. Читайте статью Владимира Павленко «Китай празднует 71-ю годовщину провозглашения народной государственности».