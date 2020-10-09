Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Лидеры оппозиции в Грузии критически отреагировали на заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о высокой популярности данной политсилы у населения. Об этом 9 октября сообщает телеканал «Рустави 2».

Со слов Иванишвили, рейтинговые агентства показывают, что за правящую партию готовы проголосовать до 63%. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе напомнил, что в 2018 году перед выборами президента Грузии лидер «Грузинской мечты» тоже говорил, что за Саломе Зурабишвили проголосуют 63%, но она тогда еле прошла во второй тур.

«31 октября (день голосования на выборах в парламент, прим. — ИА REGNUM) грузинский народ ответит этой власти воров и бандитов», — сказал Вашадзе.

Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия также усомнился в правдивости высказывания Иванишвили. Представитель оппозиции назвал его заявление «примером утопического самодовольства». А Бадри Джапаридзе, который является одним из основателей партии «Лело для Грузии», заявил, что таким образом председатель «Грузинской мечты» якобы попытался воодушевить своих сторонников.

«Эти заявления сделаны с единственной целью воодушевить своих сторонников и не потерять их боеспособность», — сказал Джапаридзе.

Стоит отметить, что, согласно опубликованным данным от рейтинговых агентств, «Грузинская мечта» лидирует по популярности в стране. Но данные о количестве респондентов, заявивших, что поддержат правящую партию на выборах колеблется от 25 до 56%.

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