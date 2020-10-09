Бишкек, , 15:27 — REGNUM В ходе стычки на центральной площади Бишкека ранены два человека — претендент на пост вице-премьера Тилек Токтогазиев и охранник Темира Сариева, передает ИА REGNUM.

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Тяжесть ранения Токтогазиева неизвестна, по данным 24. kg, он доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Охранник (имя не названо) ранен тяжело — камень попал ему в голову.

Ранее Тилек Токтогазиев в интервью ИА REGNUM обвинил Садыра Жапарова в подготовке покушения.

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