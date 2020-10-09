Киев, , 15:35 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Лондоне «проговорился», в чем заключается стратегия нынешней власти в отношении России.

Об этом сегодня, 9 октября, заявил украинский политический эксперт Владимир Горбач.

Политолог подчеркнул, что «это стратегия капитуляции», и напомнил, что «патриотический лагерь» говорит об этом уже целый год.

Горбач предполагает, что если офис президента не хочет обвинять Россию, тогда он будет обвинять в своих проблемах тех украинцев, «которые не хотят капитуляции».

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава офиса президента УкраиныАндрей Ермакво время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House заявил, что стратегия нынешней власти Украины заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять Россию во всех несчастьях. Ермак уточнил, что обвинения в адрес России, «честно говоря, не очень помогают спасать жизни украинцев на передовой».

Стоит отметить, что само заявление Ермака является манипуляцией, потому что за последнее время лично Зеленский и его ближайшие соратники озвучили достаточное количество обвинений в адрес РФ.