Киев, , 15:29 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, заболевший COVID-19, чувствует себя лучше. Об этом сообщило 9 октября издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

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Журналисты выяснили, что Порошенко находится в частной клинике «Обериг», где пребывание в палате стоит как «отдых в хорошей 4-звёздочной гостинице Европы в разгар туристического сезона».

20-летней дочери Порошенко Евгении сделали томографию лёгких и отправили домой, поскольку у неё диагностировали лёгкую форму COVID-19.

Всего в отделении, где находится Порошенко, предусмотрено 20 мест для больных COVID-19, на данный момент все они заняты, несмотря на высокую стоимость пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член украинской парламентской оппозиции Наталья Королевская раскритиковала руководство Украины за отказ от российской противокоронавирусной вакцины. Действия украинской власти вызывают «шок и недоумение».

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