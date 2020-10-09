Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал присуждение Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) Организации Объединенных Наций.

«Я рад тому, что Нобелевский комитет решил присудить Премию мира в этом году Всемирной продовольственной программе ООН. ВПП находится на передовой борьбы с нехваткой продовольствия», — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ООН.

Он добавил, что в мире «изобилия» недопустимо, чтобы каждую ночь сотни миллионов людей «ложились спать голодными».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира 2020 года, которым стала благодаря «борьбе с голодом», а также «вкладу в улучшение условий для мира в регионах, пострадавших от конфликтов», Всемирная продовольственная программа, которая была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.

Помимо ВПП, как сообщалось, на эту престижную премию выдвигались президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин, а также оппозиционный блогер Алексей Навальный. Церемония вручения премии запланирована на 10 декабря. Провести ее организаторы намерены в очной форме, но с ограниченным числом участников.