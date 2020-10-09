Ново-Огарево, Московская область, , 15:28 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе и обеспечение интересов России на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности. Это следует из заявления главы государства 9 октября.

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«Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе», — сказал Путин, открывая оперативное совещание с членами Совбеза.

Он добавил, что в плановом порядке состоится обсуждение ситуации на Дальнем Востоке и обеспечения интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Армении Армен Саркисян выразил благодарность российскому лидеру, а также главе МИД РФ Сергею Лаврову за организацию консультаций по нагорно-карабахскому конфликту в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана.

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