Москва, 9 октября 2020, 15:19 — REGNUM Россия не может расследовать инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, поскольку у нее нет никаких фактов. Об этом сегодня, 9 октября, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании Йеппе Кофодом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Он добавил, что согласно этой конвенции компетентные органы обязаны были предоставить ответы на запросы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника СУ управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов заявил, что МВД РФ направило шесть запросов об оказании правовой помощи — четыре в компетентные органы ФРГ, по одному — в Швецию и Францию по ситуации, которая связана с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Однако все запросы остаются до сих пор без ответов.