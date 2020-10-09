Москва, , 15:19 — REGNUM Россия не может расследовать инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, поскольку у нее нет никаких фактов. Об этом сегодня, 9 октября, в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании Йеппе Кофодом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«К сожалению, Германия пренебрегает своими обязательствами по международному праву. Четыре запроса нашей Генеральной прокуратуры были направлены в соответствии с европейской конвенцией об оказании помощи в уголовных делах», — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что согласно этой конвенции компетентные органы обязаны были предоставить ответы на запросы.

«Вместо этого мы слышим отговорки и заявления о том, что Россия должна сама расследовать это преступление. Мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет каких-либо фактов», — подчеркнул глава МИД РФ.

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«Нас уже не удивляет, что Евросоюз действует без суда и следствия. От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет даже Германия», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника СУ управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов заявил, что МВД РФ направило шесть запросов об оказании правовой помощи — четыре в компетентные органы ФРГ, по одному — в Швецию и Францию по ситуации, которая связана с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Однако все запросы остаются до сих пор без ответов.