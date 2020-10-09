Минск, , 15:19 — REGNUM МИД Белоруссии должен жестко отстаивать права республики и «ставить вопросы», особенно в отношениях с Польшей, Литвой, Латвией и отчасти с Украиной. Об этом 9 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам в Минске, передает агентство БелТА.

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Как указал белорусский лидер, попытки западных стран по раскачке ситуации в Белоруссии продолжаются и включают в себя политическое, экономическое и особенно информационное давление, а также санкционные списки.

«Я вижу, что министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины», — заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер уточнил, что он считает, что в этих странах есть много сторонников сотрудничества с Белоруссией и нужно объяснять последним, что правительства их стран выбрали неверное направление политики.

«Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Белоруссией. Надо им показывать, что они могут потерять», — сказал президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что жители Белоруссии проголосовали за мир и порядок в стране и поэтому власти республики должны выполнить данный наказ народа.