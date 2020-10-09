Москва, , 15:18 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Франция и Германия формирует антироссийскую коалицию, спровоцировало возникновение большого числа комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие комментаторы выразили сожаление о том, что европейские страны не видят иного пути, как введение санкций против России. По мнению пользователей, это говорит о неспособности Франции и Германии вести нормальный дипломатический диалог.

«Если введение санкций — это единственный допустимый способ диалога с Россией, по мнению Евросоюза, то мне очень жалко наблюдать смерть дипломатии и дипломатических отношений!.. Не желание найти истину в отравлении Навального, введение санкций против России выглядит, как самоцель Евросоюза!», — пишет пользователь Таша.

Отдельные пользователи уверены, что у руководителей данных стран есть только одна цель — получить контроль за российскими ресурсами. Поэтому они вводят санкции, принуждая руководство России делать для них уступки, идущие в разрез с интересами народа и государства.

«Просто им нужны наши ресурсы, а народ им нафиг не нужен. Во все века запад относился к нам как к лапотной России. Просто мы сами должны себя уважать и не позволять никому унижать. Мы никогда не будем для них хорошими. Не обольщайтесь», — поделилась мнением Наталья К.

Нашлись и те, кто призвал страны Запада усилить работу по давлению на Россию. Тем самым, считают люди, руководству Российской Федерации не останется ничего, как разорвать со своими интересами вне страны и заняться более плотно внутренней политикой.

Некоторые комментаторы выразили одобрение санкциям, которые направлены против чиновников и представителей российской элиты. Пользователи считают, что это оказывает позитивное влияние на развитие страны.

«Если санкции коснутся только счетов, недвижимости высокопоставленных чиновников за бугром, я за такие санкции! Запад нам поможет! Так произошло с сельским хозяйством», — написал пользователь под псевдонимом «Бабай».

Отдельные пользователи уверены, что в случае полного разрыва отношений между Россией и Европой дела внутри Российской Федерации наладятся. Имеется в виду, что прекращение удовлетворение интересов западных стран позволит руководству России направить все свои силы на улучшение жизненного уровня своих граждан.

«Наконец-то, свершилось! Наши дипломаты на ФРГ и Францию будут смотреть, как на не дружественные государства с точки зрения бизнеса! Надеюсь, что в ближайшее время последует и практический шаг в этом направлении! Мы откажемся от продолжения строительства Северного потока-2, как в свое время отказались от Мистралей! Газ и нам нужен!», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Валентино».

Напомним, 9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия и Франция создают антироссийскую коалицию.