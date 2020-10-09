Варшава, , 15:12 — REGNUM Часть польского дипломатического персонала отозвана из Белоруссии для консультаций, сообщил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк на пресс-конференции 9 октября.

Он пояснил, что дипломаты отозваны Варшавой в соответствии с требованием белорусских властей. В этом Польша солидарна с партнёрами по Евросоюзу, также отозвавшими своих дипломатических представителей.

Вель Сенк уточнил, что отозваны не все дипломаты, консульская служба с трудностями, но продолжит работу. Он добавил, что Польша подберёт ответ на этот недружественный жест Белоруссии.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз объявил 2 октября об отзыве послов в Литве и Польше для консультаций. Варшаве и Вильнюсу он рекомендовал также отозвать послов и сократить число дипломатов. Вскоре внешнеполитические ведомства Литвы и Польши сообщили об отзыве послов из Минска, также поступили Берлин, Рига и Таллин.

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