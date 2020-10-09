Москва, , 14:55 — REGNUM Германская сторона с большой долей вероятности так и не предоставит доказательств по делу об «отравлении» российского блогера Алексея Навального. В этом уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 9 октября, на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании.

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«Нас уже не удивляет, что Евросоюз действует без суда и следствия. От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет даже Германия», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он напомнил об истории с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Тогда британские власти обвинили в этом Россию, причём доказательств никаких представлено не было.

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«Уверен, что так будет и в этой истории», — подчеркнул Лавров.

По его словам, позиция Евросоюза «о том, что им надо верить на слово, просто потому что они — ЕС, является манией величия и неуважением к своим партнёрам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что врачи германской клиники «Шарите» признались, что не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.