Бишкек, 9 октября 2020, 14:53 — REGNUM . Сторонники Садыра Жапарова взяли под контроль зону трибун, выгнав оттуда политических оппонентов, передает ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

Трибуну на центральной площади удерживают сторонники Садыра Жапарова, сторонники Алмазбека Атамбаева находятся в 100 метрах.

Часть сторонников Жапарова возвращается на Старую площадь. Ситуация успокаиваться.

Информации о жертвах столкновений не поступало. .

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Бишкека начались столкновения