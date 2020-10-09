Бишкек, 9 октября 2020, 14:53 — REGNUM . Сторонники Садыра Жапарова взяли под контроль зону трибун, выгнав оттуда политических оппонентов, передает ИА REGNUM.
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Трибуну на центральной площади удерживают сторонники Садыра Жапарова, сторонники Алмазбека Атамбаева находятся в 100 метрах.
Часть сторонников Жапарова возвращается на Старую площадь. Ситуация успокаиваться.
Информации о жертвах столкновений не поступало. .
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