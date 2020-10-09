История вопроса

В Киргизии 4 октября прошли парламентские выборы. Согласно предварительным результатам 24,5% голосов набрала партия «Биримдик», партия «Мекеним Кыргызстан» — 23,8%. Еще две партии, которым удалось преодолеть 7-процентный барьер, «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан», получили соответственно 8,7% и 7,1% голосов. Всего в выборах участвовали 16 партий. 5 октября представители не прошедших в парламент партий вывели своих сторонников на улицы. Протестный митинг состоялся в Бишкеке - его участники попытались взять штурмом здание парламента и офис президента Киргизии. Правоохранительные органы применили против протестующих спецсредства. начались столкновения.